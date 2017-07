Apac emite alerta de chuvas moderadas a fortes em Pernambuco

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta de chuvas com intensidade moderada a forte na Região Metropolitana do Recife (RMR) e Matas Norte e Sul nessa quinta-feira (20).

Em Pernambuco, a localidade de Torrinha, no Cabo de Santo Agostinho, foi a que mais acumulou chuvas nas últimas 24h, somando 165,83 mm. Os municípios de Ipojuca, Rio Formoso e Ribeirão também registraram volumes de chuva superiores a 120mm.

No Recife, o Ibura foi o local que mais registrou chuvas no mesmo período, com 74,04 mm acumulados, seguido do Alto Bela Vista, com 66,08 mm.

Na sexta-feira, a previsão é de chuva durante todo o dia com intensidade moderada na RMR e Matas Norte e Sul. No Agreste e Sertão, deve chover de forma isolada ao longo do dia com intensidade fraca.

Do Diário de Pernambuco