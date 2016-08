Apagão afeta 23% da carga de energia de Pernambuco, segundo Celpe

Um apagão nesta terça-feira (30) atingiu 23% da carga de energia de Pernambuco. De acordo com a assessoria da Companhia Energética de Pernambuco, o interior do estado foi a região mais afetada. A Celpe não informou quantos municípios foram atingidos.

Moradores de Caruaru, Garanhuns e Taquaritinga do Norte, no Agreste, afirmaram que houve queda de energia no início da tarde. Segundo a Celpe, a queda de fornecimento teve início às 12h49. A Companhia informou que a energia foi restabelecida em todo o estado às 13h23.

A assessoria da Celpe disse que o fornecimento foi afetado em decorrência do desligamento automático na Linha de Transmissão Colinas/Miracema, no Tocantins. (G1)