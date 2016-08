Apagão prejudica abastecimento de água em 6 cidades do Sertão de PE, entre elas Serra Talhada

O apagão que atingiu 23% da carga de energia de Pernambuco na quarta-feira (30) prejudicou o abastecimento de água em seis municípios do Sertão. As cidades atingidas foram Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Tabira, São José do Egito, Flores e Carnaíba, segundo Luciano André de Freitas, gerente regional do Pajeú da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa).

Freitas explicou que a queda no fornecimento de energia causou problemas na Adutora do Pajeú, que ficou sem bombear água. Segundo ele, o problema – que teve início por volta das 13h de ontem – só foi resolvido às 12h de hoje.

“A vazão ficou reduzida. Então, em algum momento essas cidades ficaram sem água, mas o abastecimento já foi restabelecido”, explicou o gerente.

Entenda o caso

Um apagão nesta terça-feira (30) atingiu 23% da carga de energia de Pernambuco. De acordo com a assessoria da Companhia Energética de Pernambuco, o interior do estado foi a região mais afetada. Segundo a Celpe, a queda de fornecimento teve início às 12h49. A Companhia informou que a energia foi restabelecida em todo o estado às 13h23.

Uma falha em uma linha de transmissão da Eletronorte no Tocantins, ontem, causou oscilações no fornecimento de energia elétrica e afetou as regiões Norte e Nordeste do país.O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou que 12 estados tiveram o fornecimento prejudicado. (G1)