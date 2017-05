Após 12 dias, funcionários dos Correios encerram greve em Pernambuco

Após assembleia realizada nessa segunda-feira (8), os funcionários da Empresa de Correios e Telégrafos optaram pelo fim da greve, deflagrada nacionalmente no dia 26 de abril. A decisão foi tomada pela maioria dos presentes na reunião do Sindicato de Trabalhadores da ECT (Sindect-PE), que acatou a decisão da Federação dos Trabalhadores da ECT (Fedect). As atividades serão retomadas a partir das 6h da terça-feira (9).