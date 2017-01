Após cobrar dívida, homem foge com celular em Serra Talhada e é detido por populares

Um homem de 31 anos foi detido por populares, após ter feito a cobrança de um dívida na tarde desse sábado (21), no bairro Bom Jesus em Serra Talhada-PE.

Após serem acionados por transeuntes, no final da Rua Enock Ignácio de Oliveira, próximo ao Bom Jesus, Policiais Militares do 14º BPM realizaram deslocamento para verificar um tumulto e no local o imputado A. D. dos S., encontrava-se detido por populares. A vítima M. R. de M., informou que ele (o acusado) chegou em sua residência e cobrou uma dívida do seu sobrinho, porém pediu o celular para fazer uma ligação e saiu correndo com o mesmo.

O imputado foi acusado de furto de um aparelho celular de marca Sansung J5, e que estava de posse do mesmo; ele encontrava-se em uma motocicleta de marca Itálika Loncin , 50cc, cor preta, ano 2013, e foi conduzido até a D. P. C. local, juntamente com os materiais apreendidos, a fim de serem tomadas as medidas legais cabíveis.