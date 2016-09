Após fazer ameaças à própria mãe, homem é imobilizado pelo tio em Serra Talhada

Imagem ilustrativa

Um homem de identidade não revelada, foi imobilizado pelo tio após fazer ameaças contra à própria mãe na tarde dessa quarta-feira (07), em Serra Talhada no Sertão de Pernambuco.

Após serem acionados pela Central de Comunicações, Policiais Militares do 14º BPM realizaram deslocamento a fim de verificar uma ocorrência de vias de fato, porém, ao chegar ao local, o policiamento encontrou o imputado imobilizado pela vítima 02 que se identificou como tio do imputado. A vítima 02 informou que o imputado havia quebrado as portas da residência da vítima 01, mãe do imputado, além de tê-la ameaçado. Foi realizado deslocamento até a residência da vítima 01, onde a mesma confirmou a ameaça. Durante a revista pessoal procedida ao imputado, o policiamento encontrou uma pequena quantidade de “maconha” em um de seus bolsos.

Os envolvidos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia local, juntamente com o entorpecente apreendido, a fim de serem tomadas as providências legais cabíveis.