Após fim da greve de professores, servidores da UFRPE suspendem paralisação

De acordo com o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais de Pernambuco (Sintufepe – Seção UFRPE), Marcos Acioly, os servidores não encerraram totalmente o movimento porque ainda têm pautas a discutir. “Ainda temos acordos que não foram discutidos totalmente e também temos que nos mobilizar contra a PEC 55 e a reforma da Previdência, ainda mais danosa do que a proposta de emenda constitucional”, frisou o sindicalista. Para ele, há possibilidade de a greve de servidores ser retomada no ano que vem.