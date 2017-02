Após receber aposentadoria, agricultor devolve cartão do Bolsa Família no Piauí

Um beneficiário do programa federal Bolsa Família do município de São Julião – PI procurou nesta segunda-feira, 30 de janeiro, a Secretaria Municipal de Assistência Social para pedir seu desligamento do benefício.

O agricultor identificado por “Cirino do Canuto” disse que foi contemplado recentemente com o cartão do Bolsa Família, mas como ganhou o direito à aposentadoria junto ao INSS resolveu pedir o cancelamento do beneficio do programa federal.

Cirino do Canuto disse que o valor de sua aposentadoria como agricultor junto ao INSS se tornou suficiente para suprir suas necessidades financeiras, o que o motivou a pedir o desligamento do Bolsa Família.

“Nada mais justo do que parar de receber essa ajuda e deixar que outras pessoas possam ser ajudadas”, afirmou o agricultor.

A ação do aposentado foi muito elogiada pelos funcionários da Assistência Social e a imagem viralizou nas redes sociais.

De acordo com uma funcionária da Assistência Social de São Julião, a ação do aposentado foi classificada como “louvável”.

“A cada família que sai da situação de vulnerabilidade, outra, que preenche os requisitos do programa, é colocada no lugar”, declarou a funcionária.

Em São Julião, pouco mais de mil famílias com renda per capita abaixo de R$ 70 mensais recebem o benefício no município.

Com informações do Cidades em Foco