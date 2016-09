Após reunião, Prefeitura, MPPE e Polícia Militar definem horários do Polo Nacional da Festa de Setembro de Serra Talhada

Após muita polêmica envolvendo o término dos shows do Polo Nacional da 226ª Festa de Setembro de Serra Talhada, foi firmado na tarde desta sexta-feira (02), a TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), onde a Prefeitura, o Ministério Publico e a Polícia Militar, chegaram a um acordo sobre o término dos shows, mudanças essas que vão agradar a todos que reclamaram do antigo horário que foi proposto, que definia o encerramento das festividades no máximo às 02h00 da manhã.

Para garantir o reforço do trabalho da Polícia Militar, 100 seguranças particulares, 30 bombeiros civis, a guarda municipal e uma delegacia móvel será disponibilizado nesse período de festa. Confira os novos horários:

POLO NACIONAL

PREFEITURA

DIA 4 – 3 horas da manhã

DIA 5 – 3 horas da manhã

DIA 6 – 4 horas da manhã

DIA 7 – 4 horas da manhã