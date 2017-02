Após roubo, carga de refrigerantes avaliada em R$ 200 mil é recuperada pela PRF em PE

Duas carretas roubadas no município de Moreno, na Região Metropolitana do Recife, foram recuperadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã do último sábado (04). Os veículos, ambos com uma carga de refrigerantes avaliada em R$ 200 mil, foram roubados enquanto os motoristas tomavam café em um restaurante localizado na BR-232 e encontrados poucas horas depois da ocorrência.

De acordo com a PRF, uma parte da quadrilha envolvida no roubo rendeu os motoristas, enquanto outro grupo levou uma das carretas no sentido Recife da rodovia. Um dos veículos foi encontrado com a carga intacta em um restaurante. A outra carreta foi encontrada em frente ao Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa), no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife.

No momento da chegada da viatura, três homens desceram do veículo e entraram no Ceasa, mas, apesar das buscas realizadas pelos policiais rodoviários federais, o trio não foi encontrado. Durante a vistoria na carreta, a PRF constatou que a quadrilha utilizou um caminhão roubado para transportar a carga e impedir a localização dos produtos pela empresa responsável pelo transporte.

Os motoristas foram encaminhados a uma delegacia da Polícia Civil para registrar a ocorrência e, em seguida, os veículos e a carga foram devolvidos ao proprietário. (G1)