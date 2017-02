Após vitória, técnico do Serra Talhada acredita na briga por vaga na Série D

Após dois empates seguidos, o Serra Talhada voltou a vencer no hexagonal da Permanência do Campeonato Pernambucano. O Cangaceiro bateu o Atlético-PE, no Paulo Petribu, por 2 a 1. Com o resultado, a equipe permaneceu na segunda posição da tabela, com oito pontos conquistados.

O Serra está na briga direta por uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D de 2018, concedida a quem terminar em primeiro na fase. Garantido no Brasileiro deste ano, Cícero Monteiro afirma que a equipe tem chances de conseguir a vaga para 2018.

– Estamos na segunda posição, com grande possibilidade de chegar a liderança no final e conseguir a vaga na Série D no ano que vem. Esse é o nosso objetivo.

O próximo compromisso do Serra será contra um adversário direto, o Flamengo de Arcoverde. O duelo será quarta-feira, às 20h, e em caso de vitória, a Laranja Mecânica do Sertão pode chegar a liderança.

– Nós sabemos da dificuldade que vamos encontrar. A rivalidade sempre foi grande entre Serra Talhada e Arcoverde, é uma disputa boa, sadia. Esperamos que seja um bom espetáculo no Áureo Bradley – destacou o técnico.

Do Globo Esporte