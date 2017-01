Aposentado é morto pelo primo após discussão, no Sertão de PE

Um aposentado de 46 anos foi morto pelo primo após uma discussão nessa segunda-feira (09) em um sítio na Zona Rural de Bodocó, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil de Bodocó, a vítima bebia com o primo até que houve um desentendimento e eles entraram em luta corporal.

Segundo a PC, o aposentado foi morto com pancadas e chutes no rosto, cabeça e pescoço. Ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

O primo foi preso em flagrante e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Ouricuri. (G1)