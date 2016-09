Apresentação de Frevo e oficina gratuita acontecerá nesta quarta-feira (07) em Serra Talhada

A partir do dia 7 de setembro o Studio Viegas de dança, referência no ensino do Frevo no Recife, inicia o projeto itinerante Entre Passos e Sombrinhas, levando oito apresentações e oito oficinas para as cidades de Serra Talhada, Gravatá, Moreno, Recife e Olinda até o fim do ano.O projeto, incentivado pelo Funcultura-PE,surgiu da vontade em destrinchar a história da sombrinha e sua importância para o Frevo. Essa foi a primeira vez que o diretor Júnior Viegas apostou no edital do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura. No domingo (11) o grupo também se apresenta em Olinda, no Clube Carnavalesco Vassourinhas, às 15h.

O espetáculo será apresentado nas cinco cidades com a participação de 10 bailarinos trazendo as possibilidades de movimentações com a sombrinha, objeto que caracteriza o passista desde os primeiros registros do Frevo. A apresentação destaca ainda o corpo do próprio passista, visto como descendente da capoeira, unindo esses dois elementos e suas tensões em cena. A primeira parada do grupo será em Serra Talhada, na próxima quarta-feira, dia 7 de setembro. Além da apresentação que acontece no Palco de Cultura Popular, às 20h, Júnior Viegas ministrará uma oficina gratuita com duração de duas horas na Fundação Cultural Cabras de Lampião, às 14h.

A casadinha espetáculo-oficinas vai contemplar ainda as cidades de Gravatá, Moreno e Recife até o fim do ano. Para participar das aulas não é necessário ter experiência e as inscrições devem ser feitas diretamente nas instituições onde as oficinas serão ministradas. O espetáculo Entre Passos e Sombrinhas também é gratuito e tem coreografia de Bhrunno Henryque.