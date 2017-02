Assaltante de carro-forte e banco é morto em confronto com a PM, no Sertão de PE

Um assaltante foi morto a tiros neste domingo (26), em um confronto com a Polícia Militar (PM), em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. O homem é suspeito de envolvimento com roubos a bancos e carros-fortes em todo o Nordeste e participou da morte de pelo menos quatros policiais, informou a PM.

O confronto ocorreu próximo a casa da mãe do suspeito, no Sítio Santa Cruz, Zona Rural de Cabrobó, entre equipes do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) e uma quadrilha. Durante a troca de tiros o líder do grupo foi atingido e outros assaltantes conseguiram fugir pela Caatinga. A vítima chegou a ser socorrida para o hospital local, mas morreu antes de receber atendimento médico.

De acordo com a polícia, o suspeito foi encontrado com uma espingarda calibre 12. O homem é fugitivo do sistema prisional de Pernambuco e contra ele havia mandados de prisão em aberto.

Crimes

A PM afirmou que o assaltante é responsável pela morte de um soldado da Polícia Militar da Bahia, em novembro de 2015, durante um assalto a um carro-forte, próximo a cidade de Cabrobó. Ele ainda é acusado da morte de um agente da Polícia Civil, dentro de uma delegacia em Petrolina e suspeito de matar outros dois policiais militares. O último assalto a banco praticado pelo criminoso ocorreu no início do mês de fevereiro, em Missão Velha, no Ceará. (G1)