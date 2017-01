Assaltante é amarrado em poste após furtar dinheiro de idoso em PE; vídeo

Um jovem de 23 anos – suspeito de furtar dinheiro de um idoso – foi amarrado em um poste e agredido na Avenida Coronel João Leite, Bairro Bom Conselho em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. [Veja o vídeo abaixo].

O caso ocorreu nessa segunda-feira (09) e a Polícia Militar divulgou imagens do suposto assaltante amarrado no poste na manhã desta terça (10). Ele foi detido por pessoas que passavam pelo local e viram o momento no qual ele furtou o idoso.

Após a chegada da PM, o jovem foi solto e levado à Delegacia de Polícia Civil local. (G1)