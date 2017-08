Assaltante morto durante assalto na PE-365 entre Serra Talhada e Santa Cruz da Baixa Verde, era de Salgueiro

Novas informações sobre o assalto ao carro-forte ocorrido nessa sexta-feira (18) na PE-365, entre Serra Talhada e Santa Cruz da Baixa Verde, no Sertão do Pajeú, relatam que um assaltante que foi alvejado e morto durante o confronto, foi identificado como Leandro Jonathan de Oliveira Silva, de 24 anos, natural de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco.

Leandro Silva foi socorrido para o Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam), mas já chegou em óbito, por volta das 15h15 desta sexta, repleto de perfurações de arma de fogo no tórax, abdômen e em uma das pernas.