Assaltante natural de Floresta morre durante troca de tiros na BR-110, no Sertão de PE

Na noite da última sexta-feira dia (14), um jovem de 22 anos tentou interceptar com comparsas, alguns caminhoneiros no KM-140 da BR-110 no município de Ibimirim, no Sertão de Pernambuco e acabou morrendo durante uma troca de tiros.

Segundo informações, três bandidos estariam praticando o assalto quando uma das vítimas reagiu e trocou tiros com eles.

Dois conseguiram fugir, já Wanderson Oliveira da Silva, natural de Floresta-PE, foi encontrado na caatinga sem vida. A polícia encontrou no local próximo ao corpo um revólver Cal. 38, uma espingarda Cal. 36, um celular e munições. A Polícia Civil investiga o caso.

Wanderson foi encontrado já sem vida pela polícia. Foto: Reprodução

Do O Povo com a Notícia