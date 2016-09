Assisão e Cabras de Lampião se apresentam nas Paralimpíadas do Rio

O grupo de Xaxado Cabras de Lampião e o Cantor serra-talhadense Assisão, embarcam para o Rio de Janeiro, onde participam da programação cultural das Paralimpíadas. O ator Karl Marx foi antes do grupo, pois se apresentou no domingo, dia 11, juntamente com o Quinteto Violado. Para o ator, a participação de Serra Talhada em um evento dessa magnitude só comprova a riqueza cultural na qual o município está inserido.

“Nós da Fundação Cabras de Lampião nos sentimos honrados de fazer parte de uma apresentação tão importante. Durante todo o evento, vários pontos da cidade será palco para diversas manifestações artísticas e Serra Talhada se mostra como arte e tradição para o mundo inteiro”, afirma Marx.

O grupo se apresenta sozinho na próxima quinta, dia 15, às 19h. Logo em seguida, o grupo se apresenta com o cantor Assisão, às 19h40.

Do Blog Rochany Rocha