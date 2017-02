Asteroide gigante passará próximo à Terra neste domingo (05)

O asteroide 2013FK passará bem próximo à Terra, neste domingo (5), de acordo com o Observatório Nacional, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Mesmo com a proximidade do objeto, os especialistas garantem que não há risco de colisão com o planeta.

O corpo celeste atravessará a 2,7 milhões quilômetros do planeta, segundo os cientistas. O Observatório Astronômico vai monitorar a passagem do objeto por meio de um telescópio instalado no município de Itacuruba, no Sertão de Pernambuco, a 466 quilômetros do Recife. Os especialistas dizem que a proposta da observação é estudar as propriedades físicas do asteroide.

Outros asteroides vão passar próximos à Terra

Outros corpos celestes também vão passar próximo ao planeta ainda este ano. No dia 23 de setembro, a 153 mil quilômetros de distância, o objeto será menor, de 11 metros de diâmetro. Já no dia 12 de outubro, outro objeto, dessa vez com 19 metros de diâmetro, chegará ainda mais perto: 38.400 quilômetros da superfície do planeta.

Astrônomo diz que asteroide pode destruir a Terra em fevereiro

A Nasa contou que o cometa C/2016 U1 (Neowise) chegou, em 14 de janeiro deste ano, bem próximo em relação à Terra nas imediações do Sol. Já o asteroide 2016WF9 está previsto para passar próximo ao planeta , no dia 16 de fevereiro de 2017, podendo causar uma grande destruição, de acordo com o especialista em astronomia Dyomin Damir Zakharovich entrevistado por um jornal britânico.

Uma possível colisão do objeto com a Terra daria o fim a atual civilização , provocando um grande tsunami, segundo o cientista. Por outro lado, a Nasa diz que a proximidade do corpo celeste não representa perigo ao planeta.

Os astrônomos ainda não sabem a origem do 2016WF9 com precisão, nem determinaram se o objeto é um asteroide ou um cometa sem nuvem de poeira. Ainda de acordo com os especialistas, o corpo celeste tem pelo menos um quilômetro de diâmetro, visto pela última vez no dia 27 de novembro de 2016.

Asteroide passou ‘raspando’ na Terra

O asteroide 2017 BH30 passou ‘raspando’ na atmosfera da Terra, na última segunda-feira (30), de acordo com os astrônomos do observatório Catalina Sky Survey, no Arizona, Estados Unidos. A distância entre o planeta e o objeto foi de 65 mil quilômetros, diferença que representa uma distância seis vezes menor do que a Terra em relação à lua. A informação foi divulgada pelo Centro de Pequenos Planetas da União Astronômica Internacional.

“O asteroide aproximou-se da Terra às 08h do horário de Moscou [3h da manhã de Brasília] e provavelmente os astrônomos amadores podem ter tirado fotos dele”, contou um pesquisador da entidade. Os especialistas em astronomia calculam que o tamanho do corpo celeste tinha, aproximadamente, dez metros de diâmetro.

Raros asteroides acabariam com a Terra

Segundo os astrônomos, são raros os grandes asteroides com poder de acabar com a atual civilização. A Nasa ameniza ao dizer que a probabilidade de um deles atingir a Terra é de um em cada 50 ou 60 milhões de anos. Depois de um asteroide exterminar os dinossauros, muitas pessoas ainda pensam que o próximo poderá acabar de uma vez a Terra.

Do NE10