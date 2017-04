Asteroide passará o mais próximo da Terra em 400 anos, segundo a Nasa

Um asteroide gigante está previsto para passar o mais próximo da Terra em 400 anos, no próximo dia 19 de abril, de acordo com os cientistas da Nasa. A agência espacial informou que o objeto 2014 JO25 não representa perigo ao planeta, pois cruzará o céu a 1,8 milhão de quilômetros de distância.

Os astrônomos afirmam que o asteroide tem uma superfície duas vezes mais reflexiva do que a lua. O corpo celeste, de aproximadamente 650 metros de tamanho, foi descoberto por astrônomos há quase três anos a partir de uma pesquisa no céu de Arizona, nos Estados Unidos.

A Nasa ainda diz que o objeto estará visível no céu por pelo menos duas noites, podendo ser visto por meio de um telescópio. Outro asteroide como esse volta a cruzar o céu em 2027, quando o objeto 1999 AN10 – de 800 metros – passará a 380 mil quilômetros de distância da Terra.

Segundo os cientistas, o último asteroide que chegou mais próximo ao planeta azul foi há cerca de 400 anos.

Veja o percurso do asteroide

Cometa fará espetáculo no céu

No mesmo dia do asteroide, o cometa PanSTARRS (C/2015 ER61) também estará bem próximo da Terra, a uma distância de 175 milhões de quilômetros. O fenômeno foi descoberto em 2015 por uma equipe de pesquisa do Pan-Starrs NEO usando um telescópio no Havaí.

Do NE10