Ator Fábio Assunção é detido por desacato em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. Veja vídeo

O ator Fábio Assunção foi detido, na madrugada deste sábado (24), no São João de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. Ele teria quebrado o vidro de uma viatura policial e xingado militares. A detenção foi confirmada pela Polícia Militar de Pernambuco.

Testemunhas informaram que o ator estava sob efeito de álcool e teria se exaltado após o carro em que ele estava bater em uma viatura policial. Fábio, que estava no banco do carona, teria descido do veículo e se alterado. Ele foi detido e levado, inicialmente, para uma unidade hospitalar. Em seguida, ele foi levado para a Delegacia de Polícia da 156ª Circunscrição de Arcoverde.

No local, o ator chegou por volta das 6h e foi autuado em flagrante por dano ao patrimônio público e desacato e será encaminhado para a audiência de custódia, que é quando o juiz definirá se ele será levado para o presídio ou não. Fábio e a namorada, a atriz Pally Siqueira, lançavam, em Pernambuco, um documentário sobre o coco. Pally é natural de Arcoverde. A reportagem do FolhaPE não conseguiu contato com a assessoria de imprensa do ator.

Tratamento de reabilitação

Em 2009, em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, Fábio Assunção revelou que fez tratamentos em diversas clínicas de reabilitação. Ele decidiu pelo internamento porque ele teria sido afastado de uma novela por conta de atrasos.

Veja vídeos: