Audiência discute atraso na entrega do Residencial Santo Antônio em Salgueiro

Foi realizada na tarde da última quarta-feira (19) uma audiência pública para discutir o atraso na entrega do Residencial Santo Antônio em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. Participaram representantes do Ministério Público Federal (MPF), da Caixa Econômica, da Prefeitura e da empresa de engenharia responsável pela obra.

O residencial faz parte do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’ e deveria ter sido entregue em agosto de 2016. A empresa alega que a obra ainda não foi concluída, porque houve atraso no repasse de recursos da Caixa Econômica. O banco informou que as casas serão entregues no próximo mês. (G1)