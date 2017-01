Avanço de doença misteriosa que deixa urina preta preocupa no Nordeste

Pesquisadores seguem em busca de respostas para as causas da doença misteriosa, que surgiu na Bahia e no Ceará, e que deixa a urina escura. Duas mortes foram registradas.

A hipótese mais provável, segundo os pesquisadores, é que a doença seja provocada pelo vírus parechovirus, da família da hepatite A. Ele é encontrado no esgotos e em fezes.

Os primeiros casos surgiram no meio de dezembro em pessoas que passaram pelo litoral norte da Bahia. Vestígios desse vírus foram encontrados no material colhido de pacientes que apresentaram os seguintes sintomas: urina escura, dores musculares fortes, que começam no pescoço e se espalham pelo corpo.

As autoridades suspeitaram que o problema estaria relacionado ao consumo de peixes contaminados, mas esta hipótese, de acordo com autoridades, está praticamente descartada.

Duas pessoas já morreram com suspeita de terem contraído a doença desconhecida. Outras 53, incluindo três do Ceará, também apresentaram os sintomas.

Exames estão sendo feitos em laboratórios da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e do exterior para tentar identificar o a causa da doença.

Do Bom dia Brasil