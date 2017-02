Avó confunde produto de limpeza com suco, dá à neta e bebê morre

Uma bebê de apenas 10 meses morreu intoxicada depois de ingerir um produto de limpeza na manhã do último domingo (19), em Jaú (SP).

De acordo com informações do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a bebê, os pais e o irmão, de 4 anos, estavam passando a semana na residência dos avós por conta de uma infestação de escorpiões na casa onde a família mora. Além dos avós, dois tios também moram no local.

Ainda de acordo com as informações, a avó fazia almoço na cozinha e o pai foi até o cômodo porque a menina estava com fome. A avó então resolveu dar suco de uva para a criança, na pia havia uma garrafa menor com rótulo de suco de uva já vazia e ao lado tinha o recipiente maior com o produto de limpeza de cor roxa.

A avó se confundiu, achando que também era suco de uva e colocou na mamadeira para criança. A menina bebeu e logo após começou a passar mal. A família acionou o Serviço de Atendimento de Resgate de Urgência, que levou a bebê até a Santa Casa da cidade, mas ela não resistiu.

O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio culposo. Na casa, a polícia apreendeu o recipiente com o produto de limpeza de coloração roxa; a garrafa com rótulo de suco e a mamadeira da vítima. O material será periciado.

Esse foi o segundo caso de morte de criança em um acidente doméstico registrado no final de semana na região Centro-Oeste Paulista. No sábado (18), um menino de 2 anos e 10 meses morreu afogado no tanquinho de lavar roupas em Santa Cruz do Rio Pardo. Ele estava com a bisavó que tinha colocado as roupas para lavar e percebeu minutos depois que o menino não estava dentro de casa. A criança foi encontrada pelos policiais já morta. (G1)