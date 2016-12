Azul Linhas Aéreas fará os primeiros testes da qualidade da pista do aeroporto de Serra Talhada

O secretário estadual de Transportes, Sebastião Oliveira, anda ancho da vida, como diz o bicho-grilo José Adalberto Ribeiro. Na próxima semana, emissários da companhia aérea Azul estarão em Serra Talhada para fazer o primeiro teste da qualidade da pista do aeroporto, que está sendo reformado e ampliado para receber voos domésticos nos próximos dias.

A Azul ainda não tem a data que fará o voo inaugural do trecho ligando Recife a Petrolina, com escala na terra de Lampião e principal base eleitoral do secretário.

Via Blog do Magno Martins