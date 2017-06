Bailarinas do cantor Leonardo aparecem em vídeo criticando Serra Talhada

Uma polêmica envolvendo as bailarinas do cantor Leonardo acabou vindo à tona na tarde desta segunda-feira (26). Tudo começou quando elas resolveram publicar um vídeo nas redes sociais falando mal de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, onde, inclusive, o o cantor Leonardo show na próxima quarta-feira (28).

Em um dos vídeos, uma loira aparece falando que no local onde elas se encontram não há nada para fazer. “‘Tamo’ aqui no nordeste caçando um lugar pra comer e não tem nada. Acabamos de arrumar uma carona, porque nesse lugar não tem absolutamente nada pra fazer”, relatou ela.

Já em outro, uma morena surge relatando que as suas demais colegas estão um pouco estressadas em razão da dificuldade que elas estão encontrando para se deslocar de um local para outro. “Sabe porque eu gosto do Nordeste, porque eles se solidarizam com a gente. Olha o outro carro aqui (risos). Tá todo mundo com ‘dó’ da gente falando que tá longe o lugar… eu ‘tô’ a menos desestressada daqui, mas as meninas estão um pouquinho mais, mas com razão”, afirmou.

Em um último, outras duas dançarinas aparecem reclamando da comida do local. “Olha só, tá de dieta… mugunzá salgado. Mas de dieta a gente dança conforme a música, porque aqui é tudo bailarina”, criticou uma delas, colocando ainda como legenda a frase “Dieta das booooiiilarina”.

Diante do tal acontecimento e da tamanha repercussão, vários internautas e moradores da região de Serra Talhada vêm se manifestando contra a atitude provocada pelas mesmas, chegando inclusive até a repudiá-las com palavras de baixo calão devido ao gesto provocado por elas. Ainda segundo informações, a população do município pernambucano está prometendo boicotar o show do cantor. Vamos aguardar o desenrolar desta história.

Confira abaixo os vídeos:

http://jornaldesafio.com.br/site/wp-content/uploads/2017/06/WhatsApp-Video-2017-06-26-at-14.00.03.mp4 http://jornaldesafio.com.br/site/wp-content/uploads/2017/06/WhatsApp-Video-2017-06-26-at-13.50.50.mp4 http://jornaldesafio.com.br/site/wp-content/uploads/2017/06/WhatsApp-Video-2017-06-26-at-16.08.57.mp4 Do Famosos na Web