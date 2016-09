Bairro da Cohab parou pra receber o “Movimento 13”, e Luciano destaca conquista do novo Fórum

A Cohab recebeu Luciano Duque e Márcio Oliveira com uma grande festa na noite dessa terça-feira (20). A rua onde o caminhão 13’ ficou instalado foi tomada pelo o “Movimento 13”; um verdadeiro mar vermelho tomou conta do Bairro, que parou pra receber os candidatos a prefeito e vice, pela coligação “O Trabalho vai Continuar”.

Ao lado do seu pai, o empresário João Duque, o candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores – PT, ao discursar, destacou a contribuição de seu João para cidade. “O que o meu pai ganhou ele investiu aqui, por que ele mora aqui, somos daqui”.

Em alto e bom tom, Luciano olhou para o prédio do novo Fórum de Serra Talhada, e comemorou:

“Esse Bairro da COHAB abençoado por Deus, que tanto gostamos a partir de uma iniciativa da prefeitura municipal em parceria do Tribunal de Justiça… o prédio mais bonito de Serra Talhada, que é o novo Fórum de Serra Talhada; conquista do nosso governo! Não foi dos que passaram que não conseguiram recursos e investimentos para o novo Fórum; mas com Luciano foi diferente. Está aí, o novo Fórum e em breve estaremos anunciando mais investimentos, para esta cidade que mais cresce”.

Da Assessoria