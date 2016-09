Bairro do Mutirão recebeu com grande festa a caravana do ‘Movimento 13’

Nessa quinta-feira (01), o Bairro Mutirão parou pra receber a caravana do ‘Movimento 13’ que voltou às ruas de Serra Talhada com os candidatos a prefeito e vice – Luciano Duque e Márcio Oliveira.

Antes de discursar no palco do ‘caminhão 13’ Luciano Duque percorreu por diversas ruas do bairro e, por onde passou recebeu o abraço amigo e o aceno positivo dos moradores, que foram assistidos com importantes ações como a instalação da Cozinha Comunitária, construção da Academia da Saúde e reforma da Escola Vicente Inácio de Oliveira, que também passou a funcionar em tempo integral. Uma quadra poliesportiva também está sendo construída.

“Hoje o Bairro do Mutirão tem orgulho desta academia, tem orgulho de poder passar à noite aqui, que antes era um espaço odem ninguém podia passar, pela escuridão que era, e desta forma cumprimos o compromisso de entregar esta praça”, destacou Luciano.

Luciano ainda falou sobre o início dos trabalhos de construção de uma Unidade Básica de Saúde e, garantiu construir mais um espaço para prática de skate.

“Iremos fazer uma pista de skate para a criançada desse bairro, assim como fizemos no Bairro da Caxixola. E é dessa forma, que a gente vai mudando a vida das pessoas”, disse Luciano que ainda cobrou de público, ao deputado Augusto César, recursos para investimentos em pavimentação.

“Eu tenho certeza que o deputado Augusto vai arrumar recursos para que a gente possa fechar o Bairro do Mutirão com calçamento”. Cobrou Luciano, ao mesmo tempo em que anunciou o início da pavimentação da Rua Maria Raimunda.

