Bandavoou faz show na tradicional Festa de Setembro em Serra Talhada

A Bandavoou será a atração principal da noite do próximo sábado (03) na 226ª Festa de Nossa Senhora da Penha, padroeira de Serra Talhada. O evento, conhecido como Festa de Setembro, recebe a banda no Polo Cultural, localizado na Praça Sérgio Magalhães, às 22h, para apresentação gratuita.

A banda, composta por Carlos Filho [Voz, composições, cordas], PC Silva [Voz, composições, cordas], Rostan Junior [Bateria, percussões] e Lula Borges [Baixo] e Ed Staudinger [teclados], mostrará um repertório com algumas das 14 faixas do disco Nó como Peraí, Tempo Mãe e Lá vem ela, além de uma música inédita que homenageia a Serra Talhada – terra natal de Carlos e PC – composta especialmente para a ocasião.

NÓ – o álbum lançado em 2015, foi gravado com financiamento coletivo e está disponível para audição e download gratuito. Basta acessar o site www.bandavoou.net e ouvir.

Trajetória – Desde a sua formação, em 2011, a bandavoou vem se firmando no cenário musical pernambucano e tem expandido isso além das fronteiras do estado. São amostras disso as participações da banda em eventos de grande importância como o Festivalda 2012(Circo Voador – RJ), Carnaval Multicultural do Recife 2013 e 2015 (Recife-PE), Festival Música y Paz 2012 (Montevideo – URU), Projeto Anfitrião 2014 (Caruaru-PE), entre outros eventos idealizados pelo próprio grupo. Em 2014, o grupo foi o grande vencedor do Fun Music – Festival Universitário de Música, o maior concurso de música autoral do país, realizado nas cidades de Salvador-BA, Jaguariúna-SP e Leme-SP. E 2015, a banda foi uma das finalistas doFestival Pré AMP sendo eleita vencedora pelo voto popular e levou ainda o terceiro lugar pelo júri técnico. Venceram ainda o Samsung e-Festival Canção (agosto/2015), tendo como um dos prêmios a oportunidade de abrir um show de Milton Nascimento no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

Teatro de Santa Isabel – ainda nesse mês, o grupo fará show também em Recife, no Teatro de Santa Isabel. A apresentação que acontece às 20h do dia 24 de setembro, já tem ingressos à venda. Um lote promocional – custando R$15 e R$30 – está disponível no site eventick.com.br até o dia 7 de setembro.

Da Assessoria