Bandidos armados assaltam caminhões baú na PE-390 em Serra Talhada

Na noite da última sexta-feira (11), por volta das 20h00, homens armados realizaram um verdadeiro “arrastão” na PE-390, assaltaram dois caminhões baú das empresas Compare e Pinheiro. O fato aconteceu na altura do Sítio Mutuca, na zona rural de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo as vítimas, participaram da ação, cerca de três bandidos na pista, armados com revólveres, e mais dois homens no matagal, usando rádio comunicadores. Os assaltantes da pista obrigaram o caminhão da Compare a parar, anunciaram o assalto e conduziram o veículo e os ocupantes para uma estrada vicinal, onde efetuaram o assalto. Por volta das 21h30, os “gatunos” trouxeram para o mesmo local, o caminhão da empresa Pinheiro, o qual também foi saqueado. Todos os ocupantes dos veículos tiveram que ficar deitados no chão durante a ação e tiveram seus pertences subtraídos. Após Algum tempo as vitimas se aproximaram da pista e foram reprimidos pelos assaltantes, que ainda estavam no local com vários tiros. As vitimas dispersaram na caatinga, somente retornaram com a chegada do Policiamento.

Foram feitas diligencias no local em busca dos meliantes e do motorista, mas sem êxito. Em seguida seguiram ate a DPC local para a adoção das medidas julgadas cabíveis.

Via Nayn Neto