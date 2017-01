Bandidos armados espancam e amarram homem durante tentativa de assalto em Serra Talhada

Um motorista de 57 anos foi espancado e amarrado por bandidos armados na madrugada desse sábado (28), Avenida Miguel Nunes de Souza, no bairro São Cristóvão, em Serra Talhada-PE.

Policiais Militares, após entrar em contato com a vítima I. C. R., 57 anos, informaram que na Av. Miguel Nunes de Souza, três elementos armados quebraram o vidro da porta do motorista/vítima, o espancaram e o amarraram com uma camisa na tentativa de roubar o veículo DAF/ XF105 FTS 460A, QDP 6826, cor cinza, ano 2017. Como não conseguiram encontrar as chaves, deram uma coronhada com um revólver na cabeça do motorista.

Diante do ocorrido, restou à equipe conduzir a vitima até o hospam (Hospital Regional Agamenon Magalhães) e em seguida para a DPC local para que fossem tomadas as devidas providências.