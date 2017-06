Bandidos explodem agência bancária, no Sertão de Pernambuco

Cerca de 15 homens armados com fuzis, espingardas calibre 12 e pistolas, arrombaram a agência do Banco do Brasil da cidade de Terra Nova, no Sertão pernambucano. De acordo com a polícia, o crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (30). Os bandidos colocaram explosivos no local, deixando a agência bastante danificada.