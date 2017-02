Bandidos explodem carro-forte e levam R$1,5 milhão no Sertão de PE

Um carro-forte foi explodido nessa terça-feira (14), por volta das 14h20, na BR-232 a 100 metros da entrada do município de Terra Nova, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi levado do carro-forte em torno de R$1,5 milhão. O dinheiro saiu do Banco do Brasil de Araripina e seguia com destino ao município de Salgueiro, também no Sertão pernambucano.

Ainda segundo a polícia, dois carros e de três a quatro motos interceptaram uma carreta, impedindo a passagem do carro-forte pela pista. Os assaltantes estavam fortemente armados com fuzis e atiraram contra o veículo. Os vigilantes desceram do carro-forte e fugiram pela caatinga. Ninguém ficou ferido.

Os bandidos usaram dinamite para explodir o veículo e conseguiram levar cerca de 1,5 milhão. Ninguém foi preso.

A PRF foi acionada e o carro-forte foi retirado da pista. O trânsito no local já foi liberado.

No dia 19 de janeiro, bandidos levaram mais de R$1 milhão após assalto a carro-forte na BR-232, próximo ao povoado de Guarani, Zona Rural de Terra Nova. (G1)