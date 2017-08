Bandidos explodem carro-forte em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de PE

Bandidos explodiram um carro-forte na tarde dessa quinta-feira (17), na BR 428, próximo a Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, os assaltantes interceptaram o carro-forte em uma caminhonete, armados com fuzis. Ninguém ficou ferido. As equipes da polícia estão em busca dos criminosos. Até o fechamento desta publicação, ninguém foi preso.