Bandidos explodem carro-forte na BR-232, no Sertão de Pernambuco

Um carro-forte foi alvo da ação de bandidos na tarde dessa quinta-feira (19), na BR-232, no distrito de Guarani, na Zona Rural de Terra Nova, no Sertão pernambucano. De acordo com o 8º Batalhão da Polícia Militar (8 BPM), o veículo pegou fogo e ficou totalmente destruído.

O assalto aconteceu por volta das 15h e não houve feridos. Segundo o 8ºBPM, foram encontrados vários explosivos sem uso no local e no matagal próximo a área da explosão. O esquadrão antibombas foi acionado e o Corpo de Bombeiros para conter o fogo.

Ainda não há informações se os bandidos conseguiram levar o dinheiro do veículo ou ele pegou fogo durante a explosão. Ninguém foi preso. (G1)