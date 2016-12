No início da tarde dessa terça-feira (20) bandidos explodiram um carro-forte em Bonito, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu na PE-120, em um local conhecido como “trecho do formigueiro”.

Ainda segundo informações da PM, não se sabe se alguma pessoa ficou ferida, a quantia roubada e quantos bandidos participaram da ação. (G1)