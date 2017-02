Bandidos fecham trecho da BR 232 e assaltam motoristas

Bandidos atravessaram um caminhão na BR-232, na altura do km 23, próximo ao município de Moreno, no Grande Recife, na noite dessa sexta-feira (24), e assaltaram motoristas que ficaram encurralados. Segundo informações, oito homem participaram da ação.

Uma viatura do Gati seguia na BR, sentido Recife-Caruaru e, com a via fechada, precisou atender à ocorrência a pé. Chegando ao local, não encontrou mais os bandidos. Até o momento, nenhuma vítima prestou queixa à polícia; por isso, as delegacias da área dão a ocorrência como boato.

A assessoria de Imprensa da PRF disse que dois motoristas chegaram a ligar para a central informando sobre o assalto. Em nota, a Polícia Militar explicou que “o Ciods registrou apenas uma ocorrência de veículo roubado na BR-232. A PM e a PRF chegaram e os elementos fugiram. As polícias estão em atuando na busca dos criminosos. Não há, no momento, perturbação do trânsito e da normalidade na rodovia”.



Insegurança

Segundo relatos, pessoas que pararam na BR 232, nesta sexta (24), para socorrer um motociclista que havia sofrido um acidente acabaram assaltados por dois homens que chegaram em uma moto. Casos semelhantes têm sido são recorrentes nas estradas. Roubos de cargas também foram citados. A Polícia recuperou dois cavalos tratores e uma carga da Sadia, que haviam sido roubados.

Da Folha de Pernambuco