Bandidos invadem e roubam estande de vendas de loteamento em Serra Talhada

Na madrugada dessa terça-feira (20), ladrões arrombaram e invadiram um estande de vendas de loteamentos localizado às margens da BR-232, na entrada do residencial Vila Bela, em Serra Talhada-PE.

A Delegacia de Polícia Civil informou que os homens roubaram o estande da construtora Duarte, construído na localidade para negociações de lotes do conjunto habitacional Jardim Estrela, o primeiro loteamento planejado de Serra Talhada.

A polícia informou ainda ao Farol de Notícias que os ladrões entraram quebrando o vidro lateral do estabelecimento. No saldo do crime, foram levados uma máquina de cartão de créditos, um bebedor de água e uma TV. A polícia ainda tem pistas dos suspeitos.

Via Blog Luiz Carlos