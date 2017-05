Bandidos mortos no Sertão de PE usaram carro roubado em Serra Talhada

Na manhã dessa terça-feira (09), Policiais Militares da 2ª CIPM localizaram e apreenderam o veículo modelo VW UP TAKE MA, de cor branca e Placa OYP-3561 de Serra Talhada-PE, que foi utilizado pelos gatunos para tentar assaltar o Ônibus da Progresso na zona rual de Cabrobó, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, o veículo é roubado, e estava com características de um disparo de arma de fogo em uma das portas. Policiais realizam diligências no intuito de prender o quinto gatuno. Ocorrência em andamento. (O Povo com a Notícia)