Barragem do Jazigo em Serra Talhada pede socorro!

Barragem do Jazigo na atualidade.

Construída na década de 80, inaugurada no governo Roberto Magalhães com capacidade para armazenar 15 milhões de metros cúbicos d’água; desde a sua construção jamais viu qualquer beneficiamento por parte das autoridades competentes, leia-se governo estadual.

Sabemos que o Nordeste vive sofrendo com a escassez hídrica. Faz-se necessário que o governo municipal, juntamente com os deputados que aqui foram votados, tomem providências urgentes para salvar a referida barragem.

A Barragem do Jazigo encontra-se totalmente assoreada, uma medida simples e sem muito custo poderia resolver de forma substancial o problema.

O setor da construção civil de Serra Talhada vem de vento em polpa, mesmo diante dessa crise, as construções são notórias todos os dias em nossa cidade, uma das matérias primas principais na construção civil, sabemos que é a areia e o barro, justamente são essas substâncias que estão causando a morte da Barragem do Jazigo.

O problema é de fácil solução e de custo não muito elevado, caberia ao Ministério Público, Estado e município; caberia ao prefeito Luciano Duque e os deputados que aqui aportam nas eleições para galgarem votos, unirem forças e solicitar do Governo do Estado uma providência urgente, já que estamos bem próximos do período chuvoso.

Uma máquina retro-escavadeira, (uma PC) e vinte caçambas, num verdadeiro mutirão, resolveria em duas semanas, pelo menos a parte principal da barragem, nas proximidades da parede que se encontra totalmente assoreada.

Esse material poderia ser armazenado em um local da própria prefeitura para ser inclusive vendido para a nossa construção civil, evitando assim que os caçambeiros retirem a areia para as construções, agredindo a parte jusante, do nosso Rio Pajeú.

“Serra Talhada, o maior colégio eleitoral do Pajeú e o segundo do Sertão de Pernambuco, é o primeiro na falta de homens, comprometidos com a região.

Sobram políticos para pedirem votos, mas, falta vontade para resolverem os problemas cruciais do nosso povo, a exemplo dessa barragem citada, um IML para atender a região, um hospital para amenizar o sofrimento daqueles sertanejos que procuram Serra Talhada e sabem que somos a maior cidade do Pajeú.

Temos dois deputados eleitos, um estadual e um federal, (que deixou de ser, assumindo uma Secretaria de Estado), mas, parece que é preciso o povo gritar, espernear para tentar resolver questões simples, que ajudariam a população.

A Barragem do Jazigo, pede socorro pra ontem. A medida é simples, não sou engenheiro, mas entendo que basta raciocínio e boa vontade para resolverem os problemas citados.

A responsabilidade está nas mãos de vocês!

Barragem do Jazigo no inverno