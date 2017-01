Bebê é encontrado morto no lixeiro do banheiro de UPA em PE, diz polícia

Um bebê foi encontrado morto neste domingo (15) no lixeiro do banheiro da Unidade de Pronto Atendimento Dr. Horácio Florêncio em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, a menina tem entre oito e nove meses. A polícia disse que, provavelmente, o parto aconteceu no banheiro, já que no corredor havia sangue e placenta.

Funcionários da UPA foram ao banheiro e quando viram a placenta saíram em busca da criança, conforme a polícia. Ela chegou a ser colocada em uma maca para que a equipe médica verificasse os sinais vitais, mas a menina já estava morta, segundo a Polícia Civil.

A Polícia Civil disse que testemunhas relataram que uma mulher saiu suja de sangue do banheiro. A suspeita é que a mãe da menina seja uma mulher de 19 anos. Conforme a polícia, a mulher negou que a criança seja dela. A polícia informou que ela recebeu atendimento na UPA, mas ainda não foi ouvida, e que será chamada para prestar esclarecimentos esta semana.

O Instituto de Medicina Legal informou que a criança estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço e ainda não há informações sobre o que causou a morte dela. O IML disse ainda que nenhum parente foi ao local em busca de informações. (G1)