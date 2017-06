Beneficiários do programa Bolsa Família devem atualizar o cadastro de dados em Salgueiro

Mais de cinco mil beneficiários do programa Bolsa Família devem atualizar o cadastro dos seus dados em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. A medida garante o controle do programa e a organização dos dados do Cadastro Único (CadÚnico), sistema nacional que reúne informações sobre as famílias de baixa renda do país e confere a participação das mesmas em programas sociais do Governo Federal.

As famílias convocadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), através da Prefeitura Municipal de Salgueiro, devem comparecer à Casa do Bolsa Família, localizada na Avenida Aurora de Carvalho Rosa, número 1820, na Granja Aurora, Zona Central do município. A atualização cadastral segue até o final do ano.

Alterações como mudança de endereço, de moradia, de escola dos filhos, de renda, de composição familiar devem ser comunicadas. Os beneficiários que não realizarem a atualização cadastral podem ter seu registro excluído do CadÚnico.

A atualização de dados do Bolsa Família deve ocorrer a cada dois anos. Isso garante uma avaliação cadastral que identifica os beneficiários que continuam a atender aos critérios para participar do programa ou aqueles que necessitam passar por alguma alteração no valor do benefício recebido. (G1)