BEPI evita assalto e prende seis suspeitos em Serra Talhada, no Sertão de PE

Na tarde desta terça-feira (17), por volta das 15h00, uma equipe do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), prendeu seis suspeitos de praticar assaltos na cidade de Serra Talhada e cidades vizinhas. Os suspeitos confessaram aos policiais que iriam realizar um assalto em um posto de combustível no distrito de Bom Nome, Zona Rural de São José do Belmonte, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, a prisão aconteceu na BR-232, próximo à Capital do Xaxado, enquanto o efetivo se encontrava em rondas e suspeitou de um veiculo Celta, com cinco homens em seu interior, em atitude suspeita; ao abordar o carro, foi encontrando dentro do veículo, um revólver cal. 32, jaquetas com “capote”, toucas “ninja”, algemas e um bode, produto de roubo, na mala do Celta. Os suspeitos delataram aos policiais que haviam roubado o animal e que iriam praticar um assalto, com lugar ainda a ser definido, provavelmente em Bom Nome. Eles também disseram que o carro havia sido emprestado por um mototaxista do bairro IPSEP e que o mesmo seria o mentor do assalto. Foram realizadas diligências, com o apoio de Agentes do Núcleo de Inteligência do Sertão-2/14ºBPM (NIS-2), que prenderam o referido mototaxista.

Diante do exposto, o bode, a arma, o material ilícito apreendido, bem como os suspeitos, foram encaminhados e entregues na Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, para as providências cabíveis.

De Nayn Neto