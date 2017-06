Boato: carro de acidente não era de Mano Walter, e sim do seu empresário

As informações de que o músico Mano Walter sofreu acidente de carro não procedem. A batida de carro, na verdade, aconteceu com o empresário do músico, Pedro Mota, que passa bem. Tudo ocorreu logo depois de show em Santa Luzia, na Paraíba. O cantor também ia no carro, mas, de última hora, Mota arrumou um avião alugado para ele ir até o local da outra apresentação.

O carro ficou completamente destruído. Isso porque um rapaz que vinha bêbado de uma festa em Patos dormiu no volante e invadiu a faixa. “A gente faz tudo direitinho, deixa o motorista dormindo no hotel, vai trabalhar, volta e acorda ele descansado para dirigir. Aí vem um louco, passa a noite bebendo e depois vai dirigir na BR”, comentou Pedro Mota.

Do Blog da Roberta Jungmann