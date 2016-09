Bombeiros apagam incêndio em galpão no bairro Ipsep, em Serra Talhada

O Corpo de Bombeiros registou um princípio incêndio no final da tarde deste domingo (11), por volta das 17h20, um galpão localizado nas imediações da XI GERES, Rua Antonio Alves de Oliveira, no bairro Ipsep, na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo populares, o fogo começou dentro do galpão e as chamas começar a evoluir rapidamente. O Corpo de Bombeiros, da cidade de Serra Talhada, foi acionado e conteve as chamas rapidamente, evitando um mal maior. Ninguém sabe o que causou o incêndio, a perícia irá detectar a causa posteriormente. Não houve feridos.

Ainda de acordo com informações, o galpão pertence à família do empresário, já falecido, Jaime Olavo, porém estava alugado à XI GERES.

Via Nayn Neto