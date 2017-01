Brasil fecha 1,32 milhão de empregos formais em 2016

A economia brasileira voltou a fechar um grande número de postos de trabalho com carteira assinada em 2016, ano ainda marcado pela forte recessão que atinge o país. No ano passado, as demissões superaram as contratações em 1,32 milhão de vagas formais, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado nesta sexta-feira (20).

Apesar de o número ainda ser alto, houve uma pequena melhora em relação ao ano de 2015, quando 1,54 milhão de brasileiros perderam o emprego.

Mesmo assim, 2016 foi o segundo pior ano de toda a série histórica, que tem início em 2002, considerando ajustes. O pior resultado foi em 2015. Na série sem ajustes, é o segundo pior desempenho desde 1992, quando teve início a contabilização dos empregos formais pelo governo.

Com o corte de vagas em 2016, o Brasil fechou o ano com um estoque de 38,371 milhões de empregos formais existentes. Esse é o estoque mais baixo desde o final de 2011, quando 38.296 milhões de pessoas ocupavam empregos com carteira assinada no país.

Ao final de 2015, o Brasil tinha 39.693 milhões de pessoas trabalhando com carteira assinada.

Somente em dezembro de 2016 as demissões superaram as contratações em 462.366 vagas com carteira assinada. O fechamento de postos foi menor que o registrado no mesmo mês de 2015, quando 596.208 pessoas perderam o emprego. Dezembro é tradicionalmente um mês que registra demissões.

Ano de 2016 por setores

De acordo com os números do governo, todos os setores da economia fecharam vagas no ano passado. O setor de serviços foi o que mais cortou empregos: 390.109. Em segundo lugar ficou a construção civil, com 358.679. Em terceiro lugar aparece a indústria de transformação, com 322.526 demissões em 2016, seguida pelo comércio, com 204.373 mil. A indústria extrativa mineral registrou 14 mil demissões no ano passado e, a agricultura, 13.089. Os chamados “serviços de utilidade pública” cortaram 12.687 empregos formais no período, enquanto a indústria extrativa mineral demitiu 11.888 trabalhadores. Já a administração pública fechou 8.643 vagas formais em 2016. Regiões do país O emprego formal caiu em todas as regiões do país no ano passado. O Sudeste fechou 788.558 empregos com carteira assinada e, a região Nordeste, 239.239. Na região Sul, foram cortados 146.472 empregos com carteira assinada no período e, na região Norte, outros 80.415. Na região Centro-Oeste, foram fechadas 67.310 vagas formais. Segundo o Ministério do Trabalho, os estados que possuem maior estoque de empregos formais foram os que mais registraram demissões no ano passado: São Paulo (159.280), Minas Gerais (51.823), Rio de Janeiro (39.846), Paraná (30.457) e Santa Catarina (26.329). (G1)