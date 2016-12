Caixa adia a entrega do Residencial Santo Antônio do MCMV em Salgueiro

A Caixa Econômica Federal estabeleceu um novo prazo para a conclusão das obras do Residencial Santo Antônio, que faz parte do Programa ‘Minha Casa, Minha Vida’ em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. A previsão de entrega é para o primeiro semestre do ano de 2017.

As famílias sorteadas no programa haviam reclamado da demora na entrega dos imóveis, já que o primeiro prazo definido para entrega seria o mês de março deste ano. Contudo, após nove meses do previsto, as casas ainda encontram-se sem instalação de caixa d’água e ainda é necessário a realização dos serviços de esgoto e de acesso à BR-116.

O banco explicou que a entrega do empreendimento apenas pode ser feita após a conclusão das obras a fim de garantir as condições de habitação, conforme determina o Ministério das Cidades.

O residencial de casas fica à margem da BR-116, sentido norte de Salgueiro e deve beneficiar 878 famílias com renda de até R$ 1.600.

Do G1