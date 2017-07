Caminhão capota e deixa jovem morto na BR-316, no Sertão de PE

Um caminhão capotou na noite dessa segunda-feira (10) na BR-316 e causou a morte de um jovem e deixou o pai ferido em Ouricuri, no Sertão de Pernambuco. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o veículo seguia, por volta das 18h30, em sentido a Parnamirim quando aconteceu o acidente.