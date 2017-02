Caminhão carregado de animais pega fogo e bovinos morrem, no Sertão de PE

Imagem ilustrativa

Um caminhão carregado com bovinos pegou fogo nessa quarta-feira (08), na BR-316, entre os municípios de Ouricuri e Parnamirim, no Sertão de Pernambuco. Todos os animais que estavam no veículo morreram queimados. O motorista da carreta não ficou ferido.

Segundo informações da Polícia Militar, o acidente ocorreu próximo ao povoado da Quixaba. O motorista que estava conduzindo o caminhão disse a polícia que uma das rodas traseiras do veículo travou, ocasionando o fogo. Cerca de 16 animais estavam no carro e todos morreram queimados.

O condutor conseguiu sair do caminhão e não teve ferimentos. O Corpo de Bombeiros de Ouricuri foi acionado para apagar o fogo e fazer resfriamento do veículo. (G1)