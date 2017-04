Caminhão com cerca de R$ 1,6 milhão em cigarros é apreendido pela PRF, no Agreste de PE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde dessa quinta-feira (13), um caminhão carregado com 408 mil maços de cigarros contrabandeados na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. O veículo saiu da cidade de Braganey, no Paraná e entregaria a carga em João Pessoa, na Paraíba. A mercadoria está avaliada em R$ 1,6 milhão.

Segundo a PRF, os agentes deram ordem de parada ao caminhão, que estava com excesso de peso e placa de Cascavel, no Paraná. O motorista já havia sido preso pela PRF por contrabando. Ainda de acordo com a Polícia, foi realizada uma verificação na carroceria, onde foram encontradas diversas caixas de cigarro paraguaio escondidas em baixo de ração para peixe.

O motorista será encaminhado junto com a mercadoria para a Polícia Rodoviária Federal, em Caruaru. O crime de contrabando está previsto no Artigo 334 do Código Penal e prevê pena de 2 a 5 anos de reclusão. (G1)